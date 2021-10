2021 NHL Draft: Full results, all seven rounds

After two days, seven rounds, 224 223 selections, and way too many time outs, the 2021 NHL Entry Draft has come to a close.

Without further ado, this is your 2021 NHL Draft Class:

Round 1

1. Buffalo Sabres — Owen Power, D

2. Seattle Kraken — Matthew Beniers, C

3. Anaheim Ducks — Mason McTavish, C

4. New Jersey Devils — Luke Hughes, D

5. Columbus Blue Jackets — Kent Johnson, C

6. Detroit Red Wings — Simon Edvinsson, D

7. San Jose Sharks — William Eklund, LW

8. Los Angeles Kings — Brandt Clarke, D

9. Arizona Coyotes (from VAN) — Dylan Guenther, RW

10. Ottawa Senators — Tyler Boucher, RW

11. Forfeited pick (from ARI)

12. Columbus Blue Jackets (from CHI) — Cole Sillinger, C

13. Calgary Flames — Matthew Coronato, RW

14. Buffalo Sabres (from PHI) — Isak Rosen, RW

15. Detroit Red Wings (from DAL) — Sebastian Cossa, G

16. New York Rangers — Brennan Othmann, LW

17. St. Louis Blues — Zachary Bolduc, C

18. Winnipeg Jets — Chaz Lucius, C

19. Nashville Predators — Fedor Svechkov, C

20. Minnesota Wild (from EDM) — Jesper Wallstedt, G

21. Boston Bruins — Fabian Lysell, RW

22. Edmonton Oilers (from MIN) — Xavier Bourgault, C

23. Dallas Stars (from WSH via DET) — Wyatt Johnston, CC

24. Florida Panthers — Mackie Samoskevich, RW

25. Columbus Blue Jackets (from TOR) — Corson Ceulemans, D

26. Minnesota Wild (from PIT) — Carson Lambos, D

27. Nashville Predators (from CAR) — Zachary L’Heureux, LW

28. Colorado Avalanche — Oskar Olausson, RW

29. New Jersey Devils (from NYI) — Chase Stillman, RW

30. Vegas Golden Knights — Zach Dean, C

31. Montreal Canadiens — Logan Mailloux, D

32. Chicago Blackhawks (from TBL via CBJ) — Nolan Allen, D

Round 2

33. Buffalo Sabres — Prokhor Poltapov, LW

34. Anaheim Ducks — Olen Zellweger, D

35. Seattle Kraken — Ryker Evans, D

36. Detroit Red Wings (from NJD via VGK) — Shai Buium, D

37. Arizona Coyotes (from CBJ via OTT) — Josh Doan, RW

38. Vegas Golden Knights (from DET) — Daniil Chayka, D

39. Ottawa Senators (from SJS) — Zack Ostapchuk, C

40. Nashville Predators (from LAK) — Scott Morrow, D

41. Vancouver Canucks — Danila Klimovich, RW

42. Los Angeles Kings (from OTT) — Francesco Pinelli, C

43. Arizona Coyotes — Ilya Fedotov, LW

44. Carolina Hurricanes (from CHI) — Aleksi Heimosalmi, D

45. Calgary Flames — William Stromgren, LW

46. Philadelphia Flyers — Samu Tuomaala, RW

47. Dallas Stars — Logan Stankoven, C

48. Dallas Stars (from NYR via DET) — Artem Grushnikov, D

49. Ottawa Senators (from STL via VGK via BUF via LAK) — Ben Roger, D

50. Winnipeg Jets — Nikita Chibrikov, RW

51. Carolina Hurricanes (from NSH) — Ville Koivunen, RW

52. New York Islanders (from DET via EDM) — Aatu Raty, C

53. Buffalo Sabres (from BOS) — Aleksander Kisakov, LW

54. Minnesota Wild — Jack Peart, D

55. Washington Capitals — Vincent Iorio, D

56. Florida Panthers — Evan Nause, D

57. Toronto Maple Leafs — Matthew Knies, LW

58. Pittsburgh Penguins — Tristan Broz, C

59. Los Angeles Kings (from CAR) — Samuel Helenius, C

60. Arizona Coyotes (from NYI via COL) — Janis Moser, D

61. Colorado Avalanche (from NJD via NYI) — Sean Behrens, D

62. Chicago Blackhawks (from VGK) — Colton Dach, C

63. Montreal Canadiens — Riley Kidney, C

64. Montreal Canadiens (from TBL) — Oliver Kapanen, C

Round 3

65. New York Rangers (from BUF) — Jayden Grubbe, C

66. Anaheim Ducks — Sasha Pastujov, RW

67. Seattle Kraken — Ryan Winterton, C

68. New Jersey Devils — Samu Salminen, C

69. Columbus Blue Jackets — Stanislav Svozil, D

70. Detroit Red Wings — Carter Mazur, LW

71. St. Louis Blues (from SJS) — Simon Robertsson, RW

72. Nashville Predators (from LAK via CAR) — Anton Olsson, D

73. Dallas Stars (from VAN) — Ayrton Martino, LW

74. Ottawa Senators — Oliver Johansson, LW

75. New York Rangers (from ARI via NJD via WSH) — Ryder Korczak, C

76. Anaheim Ducks (from CHI via MTL) — Tyson Hinds, D

77. Calgary Flames — Cole Huckins, C

78. Philadelphia Flyers — Aleksei Kolosov, G

79. Dallas Stars — Justin Ertel, LW

80. Washington Capitals (from NYR) — Brent Johnson, D

81. San Jose Sharks (from STL) — Benjamin Gaudreau, G

82. Winnipeg Jets — Dmitry Kuzmin, D

83. Carolina Hurricanes (from NSH) — Patrik Hamrla, G

84. Los Angeles Kings (from EDM via CGY) — Kirill Kirsanov, D

85. Boston Bruins — Brett Harrison, C

86. Minnesota Wild — Caedan Bankier, C

87. Montreal Canadiens (from WSH via SJS) — Dmitri Kostenko, D

88. Buffalo Sabres (from FLA) — Stiven Sardarian, RW

89. Calgary Flames (from TOR via LAK) — Cameron Whynot, D

90. Edmonton Oilers (from PIT via SJS via MIN) — Luca Munzenberger, D

91. Chicago Blackhawks (from CAR) — Taige Harding, D

92. Colorado Avalanche — Andrei Buyalsky, C

93. New York Islanders — Tristan Lennox, G

94. Carolina Hurricanes (from DET via VGK) — Aidan Hreschuk, D

95. Buffalo Sabres (from MTL) — Josh Bloom, LW

96. Tampa Bay Lightning — Roman Schmidt, D

Round 4

97. Buffalo Sabres — Olivier Nadeau, RW

98. Anaheim Ducks — Joshua Lopina, C

99. Seattle Kraken — Ville Ottavainen, D

100. New Jersey Devils — Jakub Malek, G

101. Columbus Blue Jackets — Guillaume Richard, D

102. Vegas Golden Knights (from DET) — Jakub Brabenec, C

103. San Jose Sharks — Gannon Laroque, D

104. New York Rangers (from LAK) — Brody Lamb, RW

105. Chicago Blackhawks (from VAN) — Ethan Del Mastro, D

106. New York Rangers (from OTT) — Kalle Vaisanen, LW

107. Arizona Coyotes — Emil Martinsen Lilleberg, D

108. Chicago Blackhawks — Victor Stjernborg, C

109. Carolina Hurricanes (from CGY via LAK) — Jackson Blake, RW

110. Philadelphia Flyers — Brian Zanetti, D

111. Dallas Stars — Conner Roulette, LW

112. New York Rangers — Talyn Boyko, G

113. Montreal Canadiens (from STL) — William Trudeau, D

114. Detroit Red Wings (from WPG via VGK) — Redmond Savage, C

115. Nashville Predators — Ryan Ufko, D

116. Edmonton Oilers — Jake Chiasson, C

117. Boston Bruins — Philip Svedeback, G

118. Minnesota Wild — Kyle Masters, D

119. Washington Capitals — Joaquim Lemay, D

120. Florida Panthers — Vladislav Lukashevich, D

121. San Jose Sharks (from TOR) — Ethan Cardwell, RW

122. Arizona Coyotes (from PIT) — Ramus Korhonen, G

123. Ottawa Senators (from CAR) — Carson Latimer, RW

124. Nashville Predators (from COL via OTT) — Jack Matier, D

125. New York Islanders — Cameron Berg, C

126. Tampa Bay Lightning (from VGK via MTL) — Dylan Duke, LW

127. Minnesota Wild (from MTL) — Josh Pillar, RW

128. Vegas Golden Knights (from TBL via DET) — Jakub Demek, C

Round 5

129. New Jersey Devils (from BUF) — Topias Vilen, D

130. Anaheim Ducks — Sean Tschigerl, LW

131. Seattle Kraken — Jacob Melanson, RW

132. Columbus Blue Jackets (from NJD) — Nikolai Makarov, D

133. Columbus Blue Jackets — James Malatesta, LW

134. Detroit Red Wings — Liam Dower Nilsson, C

135. San Jose Sharks — Artem Guryev, D

136. Carolina Hurricanes (from LAK) — Robert Orr, RW

137. Vancouver Canucks — Aku Koskenvuo, G

138. Dallas Stars (from OTT via MTL via DET) — Jack Bar, D

139. Arizona Coyotes — Manix Landry, C

140. Vancouver Canucks (from CHI) — Jonathan Myrenberg, D

141. Calgary Flames — Cole Jordan, D

142. Montreal Canadiens (from PHI) —Daniil Sobolev, D

143. Dallas Stars — Jacob Holmes, D

144. New York Rangers — Jaroslav Chmelar, RW

145. St. Louis Blues — Tyson Galloway, D

146. Winnipeg Jets — Dmitri Rashevsky, RW

147. Carolina Hurricanes (from NSH) — Justin Robidas, C

148. Anaheim Ducks (from EDM via OTT) — Gage Alexander, G

149. Boston Bruins — Oskar Jellvik, LW

150. Montreal Canadiens (from MIN) — Joshua Roy, RW

151. Washington Capitals — Haakon Hanelt, C

152. Florida Panthers — Kirill Gerasimyuk, G

153. Toronto Maple Leafs — Ty Voit, LW

154. Pittsburgh Penguins — Isaac Belliveau, D

155. Detroit Red Wings (from CAR via VGK) — Oscar Plandowski, D

156. San Jose Sharks (from COL) — Max McCue, C

157. New York Islanders — Eetu Liukas, LW

158. Philadelphia Flyers (from VGK via WSH) — Ty Murchison, D

159. Buffalo Sabres (from MTL) — Viljami Marjala, LW

160. Tampa Bay Lightning — Cameron MacDonald, C

Round 6

161. Buffalo Sabres — William Von Barnekow Lofberg, C

162. Anaheim Ducks — Kyle Kukkonen, C

163. Seattle Kraken — Semyon Vyazovoi, G

164. New Jersey Devils — Viktor Hurtig, D

165. Columbus Blue Jackets — Ben Boyd, LW

166. Detroit Red Wings — Pasquale Zito, LW

167. San Jose Sharks — Liam Gilmartin, LW

168. Calgary Flames (from LAK) — Jack Beck, C

169. Vancouver Canucks — Hugo Gabrielsson, D

170. Carolina Hurricanes (from OTT) — Bryce Montgomery, D

171. Arizona Coyotes — Cal Thomas, D

172. Chicago Blackhawks — Ilya Safonov, C

173. Calgary Flames — Lucas Ciona, LW

174. Philadelphia Flyers — Ethan Samson, D

175. Dallas Stars — Francesco Arcuri, C

176. Washington Capitals (from NYR) — Dru Krebs, D

177. San Jose Sharks (from STL) — Theo Jacobsson, C

178. Vancouver Canucks (from WPG) — Connor Lockhart, RW

179. Nashville Predators — Simon Knak, LW

180. Edmonton Oilers — Matvey Petrov, LW

181. Boston Bruins — Ryan Mast, D

182. Minnesota Wild — Nate Benoit, D

183. Washington Capitals — Chase Clark, G

184. Florida Panthers — Jakub Kos, LW

185. Toronto Maple Leafs — Vyacheslav Peksa, G

186. Edmonton Oilers (from PIT) — Shane Lachance, LW

187. Carolina Hurricanes — Nikita Quapp, G

188. Buffalo Sabres (from COL) — Nikita Novikov, D

189. New York Islanders — Aleksi Malinen, D

190. Vegas Golden Knights — Arthur Cholach, D

191. Montreal Canadiens — Xavier Simoneau, C

192. Tampa Bay Lightning — Alex Gagne, D

Round 7

193. Buffalo Sabres — Tyson Kozak, C

194. Pittsburgh Penguins (from ANA) — Ryan McCleary, D

195. Seattle Kraken — Justin Janicke, LW

196. Tampa Bay Lightning (from NJD) — Daniil Pylenkov, D

197. Columbus Blue Jackets — Martin Rysavy, RW

198. St. Louis Blues (from DET) — Ivan Vorobyov, RW

199. San Jose Sharks — Evgenii Kashnikov, D

200. Carolina Hurricanes (from LAK) — Yegor Naumov, G

201. Vancouver Canucks — Lucas Forsell, LW

202. Ottawa Senators — Chandler Romeo, D

203. New Jersey Devils (from ARI) — Zakhar Bardakov, C

204. Chicago Blackhawks — Connor Kelley, D

205. Calgary Flames — Arsenii Sergeev, G

206. Philadelphia Flyers — Owen McLaughlin, C

207. Dallas Stars — Albert Sjoberg, RW

208. New York Rangers — Hank Kempf, D

209. Carolina Hurricanes (from STL) — Nikita Guslistov, C

210. Florida Panthers (from WPG) — Braden Hache, D

211. Tampa Bay Lightning (from NSH) — Robert Flinton, LW

212. Edmonton Oilers — Maximus Wanner, D

213. Boston Bruins — Andre Gasseau, C

214. Montreal Canadiens (from CAR) — Joe Vrbetic, G

215. Pittsburgh Penguins (from WSH) — Daniel Laatsch, D

216. Chicago Blackhawks (from FLA) — Jalen Luypen, C

217. Boston Bruins (from TOR) — Ty Gallagher, D

218. Pittsburgh Penguins — Kirill Tankov, C

219. Carolina Hurricanes — Joel Nystrom, D

220. Colorado Avalanche — Taylor Makar, LW

221. New York Islanders — Tomas Machu, D

222. Vegas Golden Knights — Carl Lindbom, G

223. Arizona Coyotes (from MTL) — Samuel Lipkin, LW

224. Tampa Bay Lightning — Niko Huuhtanen, RW