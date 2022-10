Sharks at Flyers: Lines, how to watch & open thread

STATS

Record: 1-5-0

Streak: L1

Goals Leader: Erik Karlsson (2 G, 3 A)

Assists Leader: Erik Karlsson (2 G, 3 A)

Power Play: 8.3%

Penalty Kill: 95.7%

Goals For/60: 1.71

Goals Against/60: 3.28

Shots For/60: 26.52

Shots Against/60: 30.8

LINES

Timo Meier — Tomas Hertl — Alexander Barabanov

Nick Bonino — Logan Couture — Kevin Labanc

Evgeny Svechnikov — Nico Sturm — Luke Kunin

Oskar Lindblom — Steven Lorentz — Matt Nieto

Scott Harrington — Erik Karlsson

Marc-Edouard Vlasic — Matt Benning

Mario Ferraro — Radem Simek

James Reimer

Kaapo Kahkonen

Expected Scratches: Jonah Gadjovich, Jaycob Megna, Noah Gregor

Injured Reserve: Markus Nutivaara (lower body)

STATS

Record: 4-1-0

Streak: W1

Goals Leader: Travis Konecny (4 G, 2 A)

Assists Leader: Kevin Hayes (1 G, 7 A)

Power Play: 22.2%

Penalty Kill: 76.5%

Goals For/60: 3.4

Goals Against/60: 2.2

Shots For/60: 27.6

Shots Against/60: 34.6

LINES

Joel Farabee — Kevin Hayes — Travis Konecny

James van Riemsdyk — Morgan Frost — Zack MacEwen

Scott Laughton — Noah Cates — Wade Allison

Nicolas Deslauriers — Lukas Sedlak — Tanner Laczynski

Ivan Provorov — Tony DeAngelo

Travis Sanheim — Justin Braun

Egor Zamula — Nick Seeler

Felix Sandstrom

Carter Hart

Expected Scratches: Louie Belpedio

Injured Reserve: Sean Couturier (back), Owen Tippett (upper body) Rasmus Ristolainen (lower body), Cam Atkinson (upper body), Patrick Brown (back)

How to Watch

Tonight’s game will be broadcast regionally on NBCSCA and NBCSP. Streaming is available with a subscription to ESPN+ (blackout restrictions may apply). The radio call will be streamed through the Sharks Audio Network and 97.5 The Fanatic. Puck drop is at 4 p.m. 7 p.m. ET at Wells Fargo Center in Philadelphia, Pennsylvania.

Check back an hour before puck drop to start chatting in the comment section below!