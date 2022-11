Sharks at Wild: Lines, how to watch & open thread

STATS

Record: 4-9-3

Streak: W1

Goals Leader: Erik Karlsson (10 G, 11 A)

Assists Leader: Erik Karlsson (10 G, 11 A)

Power Play: 20%

Penalty Kill: 90.5%

Goals For/60: 2.70

Goals Against/60: 3.38

Shots For/60: 29.73

Shots Against/60: 30.84

LINES

Timo Meier — Tomas Hertl — Kevin Labanc

Matt Nieto — Logan Couture — Alexander Barabanov

Oskar Lindblom — Nico Sturm — Luke Kunin

Noah Gregor — Nick Bonino — Jonah Gadjovich

Jaycob Megna — Erik Karlsson

Matt Benning — Mario Ferraro

Marc-Edouard Vlasic — Radim Simek

James Reimer

Kaapo Kahkonen

Expected Scratches: Scott Harrington, Evgeny Svechnikov, Steven Lorentz

Injured Reserve: Markus Nutivaara (lower body)

STATS

Record: 7-6-1

Streak: W2

Goals Leader: Kirill Kaprizov (10 G, 6 A)

Assists Leader: Mats Zuccarello (6 G, 8 A)

Power Play: 25%

Penalty Kill: 80.4%

Goals For/60: 2.74

Goals Against/60: 2.95

Shots For/60: 31.31

Shots Against/60: 30.32

LINES

Kirill Kaprizov — Frederick Gaudreau — Mats Zuccarello

Marcus Foligno — Joel Eriksson Ek — Matt Boldy

Connor Dewar — Marco Rossi — Mason Shaw

Adam Beckman — Sam Steel — Joseph Cramarossa

Jacob Middleton — Jared Spurgeon

Jonas Brodin — Matt Dumba

Jon Merrill — Calen Addison

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Expected Scratches: Alex Goligoski, Tyson Jost

Injured Reserve: Ryan Hartman (upper body), Brandon Duhaime (upper body), Jordan Greenway (upper body)

How to Watch

Tonight’s game will be broadcast regionally on NBCSCA, BSN and BSWI. Streaming is available with a subscription to ESPN+ (blackout restrictions may apply). The radio call will be streamed through the Sharks Audio Network. Puck drop is at 3 p.m. PT/6 p.m. ET at Xcel Energy Center in St. Paul, Minnesota.

Check back an hour before puck drop to start chatting in the comment section below!