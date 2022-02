2022 NHL All-Star Skills Competition open thread

The 2022 NHL All-Star Skills Competition will air live from Las Vegas, Nevada at 4:30 p.m. PT/7:30 p.m. ET on ESPN, Sportsnet and TVA Sports.

Here’s the full list of events and competitors:

Fastest Skater

Kyle Connor (Winnipeg Jets)

Adrian Kempe (Los Angeles Kings)

Chris Kreider (New York Rangers)

Evgeny Kuznetsov (Washington Capitals)

Jordan Kyrou (St. Louis Blues)

Dylan Larkin (Detroit Red Wings)

Cale Makar (Colorado Avalanche)

Connor McDavid (Edmonton Oilers)

Hardest Shot

Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)

Timo Meier (San Jose Sharks)

Adam Pelech (New York Islanders)

Tom Wilson (Washington Capitals)

Breakaway Challenge

Alex DeBrincat (Chicago Blackhawks)

Jack Hughes (New Jersey Devils)

Kirill Kaprizov (Minnesota Wild)

Alex Pietrangelo (Vegas Golden Knights)

Trevor Zegras (Anaheim Ducks)

Manon Rhéaume (Special Guest)

Wyatt Russell (Special Guest)

NHL 21 in ’22

Nazem Kadri (Colorado Avalanche)

Auston Matthews (Toronto Maple Leafs)

Joe Pavelski (Dallas Stars)

Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning)

Brady Tkachuk (Ottawa Senators)

Fountain Face-Off

Jordan Eberle (Seattle Kraken)

Claude Giroux (Philadelphia Flyers)

Jonathan Huberdeau (Florida Panthers)

Roman Josi (Nashville Predators)

Mark Stone (Vegas Golden Knights)

Nick Suzuki (Montreal Canadiens)

Zach Werenski (Columbus Blue Jackets)

Jocelyne Lamoureux-Davidson (Special Guest)

Accuracy Shooting

Sebastian Aho (Carolina Hurricanes)

Patrice Bergeron (Boston Bruins)

Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres)

Leon Draisaitl (Edmonton Oilers)

Johnny Gaudreau (Calgary Flames)

Jake Guentzel (Pittsburgh Penguins)

Clayton Keller (Arizona Coyotes)

Jonathan Marchessault (Vegas Golden Knights)

Troy Terry (Anaheim Ducks)

Save Streak

Frederik Andersen (Carolina Hurricanes)

Jack Campbell (Toronto Maple Leafs)

Thatcher Demko (Vancouver Canucks)

John Gibson (Anaheim Ducks)

Tristan Jarry (Pittsburgh Penguins)

Juuse Saros (Nashville Predators)

Cam Talbot (Minnesota Wild)

Andrei Vasilevskiy (Tampa Bay Lightning)